In Weißenfels und Naumburg entstehen parallel zwei neue Gebäude für das Technische Hilfswerk. Was sich die Ehrenamtler von ihren Umzügen versprechen.

In der Max-Planck-Straße in Weißenfels sind bereits mehrere Bäume für einen neuen THW-Standort gefällt worden.

Weißenfels/Naumburg - Mehr als ein Dutzend Bäume sind noch im Februar auf einem Grundstück an der Weißenfelser Max-Planck-Straße gefällt worden. Sie mussten weichen, um dort Platz für den neuen Standort des Technischen Hilfswerks (THW) in der Saalestadt zu machen. Leiter Eike Waldmann freut, dass das Artenschutzgutachten noch rechtzeitig fertig geworden ist und das Areal gerodet werden konnte. Der Spatenstich für das Gebäude mit Fahrzeughalle und Verwaltungstrakt kann und wird so noch in diesem Jahr erfolgen.