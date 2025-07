Täter brechen in Mehrfamilienhaus in Großkorbetha ein

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Großkorbetha im Burgenlandkreis haben Kriminaltechniker den Tatort auf Spuren untersucht (Symbolfoto).

Großkorbetha/MZ - Unbekannte Täter sind in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Großkorbetha bei Weißenfels eingebrochen. Laut Polizeirevier Burgenlandkreis haben sie aus dem Hausflur sowie aus mehreren Kellerboxen, in die sie ebenfalls eingedrungen waren, diverse Gegenstände gestohlen. Eine genaue Aufstellung des Diebesguts steht den Angaben zufolge noch aus. Kriminaltechniker haben am Tatort Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen. Eine Bewohnerin des Hauses hatte den Einbruch am Dienstagmorgen angezeigt.