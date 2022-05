Tagesstätte „Strohbär“ in Leißling wird bei laufendem Betrieb saniert

Kita Strohbär in Weißenfels wird saniert: Ronny Bach (links) und Marco Gondek verlegen im Krippenbereich in der Decke neue Kabel.

Leissling/MZ - Die Tapeten sind von den Wänden gerissen, in den Paneeldecken klaffen Löcher, aus denen Kabel heraushängen. Was die Weißenfelser Stadtsprecherin Katharina Vokoun und die städtische Sachbearbeiterin für Hochbau, Yvette Scharf, da sehen, stimmt sie allerdings zufrieden: Der erste Bauabschnitt der Komplettsanierung der Kindertagesstätte „Strohbär“ in Leißling macht sichtlich Fortschritte.