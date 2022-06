Symptome eines Herzinfarkts: In der Corona-Krise wächst die Scheu vor dem Weg ins Krankenhaus

Weissenfels/MZ - Dr. Burcin Özüyaman ist sicher: Wenn die Männer mittleren Alters früher in die Klinik gekommen wären, hätten sie eine deutlich größere Überlebenschance gehabt. So jedoch haben sie einen Herzinfarkt nicht überlebt. Gleich mehrere Fälle dieser Art in jüngster Vergangenheit sind für den Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus Anlass genug für einen eindringlichen Appell: Wer Symptome eines möglichen Herzinfarkts verspürt, sollte so schnell wie möglich die Klinik aufsuchen.

