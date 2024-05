Das Sylt-Video, in dem eine Gruppe rassistische Parolen zu einem Lied singt, ging viral. Nun wurde das Skandal-Lied auch auf einem Fest in Leißling gespielt. So blicken Festzeltbetreiber und der Diskotheker auf den Vorfall am Samstagabend beim Eierbetteln blicken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leißling - Als im Festzelt in Leißling in der Nacht zu Sonntag der Pop-Titel „L'amour toujours“ von DJ Gigi D'Agostino ertönt, da ahnt Anke Münzner, dass das Ärger geben könnte. Im Auftrag des Leißlinger Heimatvereins betreibt das Team vom Hotel Schöne Aussicht das Festzelt beim Eierbetteln. „Ich fand das nicht in Ordnung“, erinnert sie sich an dem Moment, als das Musikstück ertönt, das zuvor bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte: Mehrere junge Menschen hatten nämlich in Sylt auf einer Party statt des eigentlichen Liedtextes ausländerfeindliche Parolen gesungen. Eine Aufnahme davon ging viral und sorgte bundesweit für Empörung.