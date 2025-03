Straßenkarneval in Weißenfels: Närrisches Volk zieht durch die Straßen

Weißenfels/MZ. - Schon weit vor 14 Uhr dröhnt an diesem Sonntag laute Musik aus der Feldstraße in der Weißenfelser Neustadt. Es ist unüberhörbar: Das närrische Volk bereitet sich auf seinen Straßenumzug vor. Es ist Karneval in der Stadt.