Bei ihrer Protestaktion am Montag haben die Landwirte in der Region den Verkehr ausgebremst. Viele zeigen dafür Sympathie. Aber es gibt auch andere Reaktionen.

Bauernprotest in Lützen

Die Autobahnauffahrt in Lützen zur A38 zählte zu jenen, die am Montag zwischenzeitlich gesperrt war.

Lützen - Die Auffahrt in Richtung Leipzig auf die A 38 bei Lützen ist aufgrund von Bauarbeiten schon länger gesperrt. Am Montagmorgen kann auch niemand mehr in Richtung Göttingen auffahren. Denn Landwirte aus umliegenden Dörfern haben mit ihren Traktoren die Auffahrt ab 5.30 Uhr blockiert. Während sich viele große Landwirtschaftsbetriebe aus dem Burgenlandkreis mit ihren Maschinen zu einer zentralen Protestkundgebung nach Halle begeben haben, ist es einer Handvoll Bauern wichtig, vor Ort ein Zeichen zu setzen.