Steigen die Kitagebühren in Lützen?

Lützen - Eltern in Lützen werden wohl bald tiefer in die Tasche greifen müssen, um die Betreuung ihrer Kinder zu bezahlen. Am Donnerstag berät der Sozialausschuss des Stadtrates erstmals öffentlich über die Kitagebühren. Dass die steigen müssen, gilt angesichts knapper Kassen als sicher. Um wie viel, wird Gegenstand der Debatte sein.