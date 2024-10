Das Heinrich-Schütz-Haus befindet sich in der Nikolaistraße 13 in Weißenfels .

Weissenfels/MZ. - Seit dem 17. Jahrhundert hat sich in Bezug auf die Gleichstellung von Mann und Frau einiges getan. Das ist unter anderem Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen zu verdanken, die in dieser Zeit gewirkt haben. Zwei von ihnen werden an diesem Mittwoch ab 15 Uhr im Rahmen des Weißenfelser Lese- und Erzählcafés bei freiem Eintritt im Heinrich-Schütz-Haus, Nikolaistraße 13, vorgestellt. Es handelt sich um die Schriftstellerin Margherita Costa, die um das Jahr 1600 in Rom geboren wurde, sowie die Wissenschaftlerin Maria Sibylla Merian, die im Jahr 1647 in Frankfurt (Main) geboren wurde. „Es sind zwei tolle Biografien, die zeigen sollen: Frauen lasst euch niemals unterbuttern“, sagt der Leiter des Schütz-Hauses, Maik Richter.