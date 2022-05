Stadtwerke erhöhen Tarife: Gas und Strom wird ab Januar für Weißenfelser teurer

Stadtwerke kündigen höhere Tarife an. Wasserpreise bleiben stabil.

Weissenfels/MZ - Überraschend kommt die Nachricht für viele Weißenfelser nicht. Zum Januar kommenden Jahres werden auch die örtlichen Stadtwerke auf die zuletzt weltweit gestiegenen Energiekosten reagieren. „Die Strom- und Gaspreise werden ab 1. Januar 2022 in allen Tarifen angehoben“, kündigte der Versorger am Dienstag an. Die Mehrkosten würden je nach Tarif und Höhe des Gesamtjahresverbrauchs unterschiedlich ausfallen.