Der am Freitag und Sonnabend am Märchenbrunnen in der Weißenfelser Neustadt geplante Adventsmarkt ist abgesagt. Wie die Stadtverwaltung diesen Schritt begründet.

Weißenfels/MZ - Der für kommenden Freitag und Sonnabend, 6. und 7. Dezember, geplante Adventsmarkt am Märchenbrunnen in der Weißenfelser Neustadt ist abgesagt worden. Grund ist das angesagte Wetter mit stürmischen Böen und Dauerregen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die als Stände vorgesehenen Mittelalterhütten seien weder regen- noch windsicher, so dass um die Sicherheit der Aussteller und Besucher zu fürchten sei. Darüber hinaus gehe man davon aus, dass wegen des schlechten Wetters vermutlich auch nur sehr wenige Gäste kommen würden. Deshalb habe man sich für die Absage entschlossen.

Auch das Glühweinfest am Weißenfelser Bismarckturm ist abgesagt

Es ist indes nicht die erste vorweihnachtliche Veranstaltung, die wegen der Wettervorhersagen abgeblasen worden ist: Am Mittwoch hatte der Weißenfelser Bismarckturmverein das am Sonnabend geplante Glühweinfest am Turm abgesagt. Dieses soll nun am 18. Januar stattfinden.