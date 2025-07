Die katastrophalen Zustände am Kornwestheimer Ring beschäftigen Weißenfels weiter. Die Linke erkennt Versäumnisse der Verwaltung und will diese nicht hinnehmen.

Bis zuletzt haben Familien den Widrigkeiten im Kornwestheimer Ring getrotzt. Am Sonntag haben Bulgaren ihre Habseligkeiten in eine neue Wohnung gebracht.

Weißenfels - Zwei Männer wuchten am Sonntagnachmittag einen schweren Kühlschrank mehrere Treppen einen Hausaufgang im Kornwestheimer Ring hinunter. Das Gerät wird gemeinsam mit anderen Habseligkeiten in mehreren Autos in eine neue Bleibe in die Merseburger Straße in Weißenfels gebracht, erklärt ein Sprössling der bulgarischen Familie. Eine Verständigung mit den Erwachsenen ist aufgrund der Sprachbarriere leider nicht möglich.