Weißenfels/MZ. - Wer schon mal eine Veranstaltung im Weißenfelser Kulturhaus besucht hat, wird das Problem womöglich kennen: Parkflächen im Umfeld des Hauses in der Merseburger Straße sind knapp. Der ausgeschilderte Parkplatz in der Kubastraße ist mit seinen 42 Stellplätzen auch schnell voll. In diesem Jahr will die Stadt Weißenfels die Situation verbessern. „Wir werden den Parkplatz auf einem benachbarten Grundstück auf hundert Stellplätze erweitern“, kündigt Clemens Bumann, Fachbereichsleiter Technische Dienste und Stadtentwicklung, an. 100.000 Euro plant die Kommune dafür im Haushalt 2024 ein.