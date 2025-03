Die Kita-Landschaft im Weißenfelser Norden ist in Bewegung geraten. Wie die Lage in Schkortleben ist und wie die Ortschaft den geplanten Neubau im Nachbarort sieht.

Weißenfels/MZ. - Eine Schließung der Kindertagesstätte „Zwergenhaus am Park“ in Schkortleben ist mittelfristig unausweichlich. Das ist in diesen Tagen sowohl im Ausschuss für Stadtentwicklung als auch während der Sitzung des Ortschaftsrates in Schkortleben deutlich geworden.