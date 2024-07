Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels hat das Ziel, die Genehmigung für die weitere Sanierung des Hallenbades Ende dieses Jahres auf dem Tisch zu haben. Darüber hat Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) auf MZ-Anfrage informiert.

Die Schwimmhalle in Weißenfels-West ist mittlerweile seit fast vier Jahren geschlossen. Eine in Angriff genommene Sanierung ruht seit knapp zwei Jahren wegen gravierender Baumängel. Nach langen Diskussionen hatte der Stadtrat Anfang dieses Jahres entschieden, dass die Sanierung trotz aller Probleme vollendet werden soll. Grundlage für diesen Beschluss ist eine von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie. Die Gutachter gehen davon aus, dass eine Fortsetzung des Projekts die gegenüber einem Neubau an anderer Stelle wirtschaftlichere Variante ist.

Ingenieurin wälzt Akten

Wie OB Papke jetzt informierte, sichtet eine bei der Stadt angestellte Hochbauingenieurin derzeit rund 50 Aktenordner, um den Werdegang des komplizierten Projekts nachvollziehen und Ursachen für die gravierenden Probleme beim Bau finden zu können. Diese intensive Recherchearbeit sei die Grundlage, um eine vom Land mündlich in Aussicht gestellte Chance ergreifen zu können. Das Land habe signalisiert, dass die Stadt unter bestimmten Voraussetzungen die für die Sanierung bereitgestellten Fördermittel nicht zurückzahlen muss. Nach jetzigem Stand droht dem städtischen Sport- und Freizeitbetrieb die Rückzahlung der kompletten Fördermittel in Höhe von 1,65 Millionen Euro, da die Frist für den Abschluss der Sanierung nicht eingehalten wurde. Zusätzlich ist laut Stadt ein Strafzins zu entrichten. In welcher Höhe dieser fällig würde, sei derzeit noch nicht endgültig geklärt.

Papke: „Neuralgischer Punkt“

Papke bezeichnete das Hallenbad-Dilemma gegenüber der MZ als „neuralgischen Punkt der Stadtentwicklung“. Die Trägerschaft für das Bauprojekt liege mittlerweile klar bei der Stadt, nicht mehr beim Sport- und Freizeitbetrieb. Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb und den zuständigen Planern müsse die Sache auf der Grundlage klarer Zuständigkeiten geheilt werden. Auf einem Forum mit Bürgern der Stadt hatte der Oberbürgermeister Anfang April dieses Jahres erklärt, dass er Ende kommenden Jahres gern wieder im Weißenfelser Hallenbad schwimmen würde.