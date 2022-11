Zwei Sperrungen in Hohenmölsen dauern länger als geplant. Betroffen sind die Ortsdurchfahrt Webau und die Lützener Straße.

In Hohenmölsen dauern Straßensperrungen länger als geplant.

Hohenmölsen/MZ - Im Stadtgebiet von Hohenmölsen dauern zwei baubedingte Verkehrseinschränkungen länger als geplant. Zum einen betrifft das die halbseitige Sperrung der Ortsdurchfahrt Webau (Hohenmölsener Straße/L 191) in Höhe der Bushaltestelle. Diese gelte voraussichtlich noch bis zum 25. November, teilte das Kreis-Straßenverkehrsamt mit. Zum anderen gelte auch die halbseitige Sperrung der Lützener Straße in Hohenmölsen (L 191) in Höhe Salzstraße länger - und zwar bis 18. November. Die Behörde nannte „bautechnologische Gründe“.