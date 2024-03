Weil große Mengen an Hundehaufen den Weg verdrecken, müssen Kitakinder beliebte Strecke meiden. Auch Anwohner sind frustriert. Was das Ordnungsamt dazu sagt.

Trebnitz - Eigentlich finden die Kinder der Kita Trebnitz ihren Spazierweg am Anger echt dufte. „Wir sind nicht an der Straße und können dort rennen, hüpfen, fangen spielen, Stöcke und Zapfen sammeln und je nach Jahreszeit auch Blumen pflücken oder sogar Tiere beobachten“, sagt Erzieherin Doreen Sänger. Darum wird die Strecke von der Kita gern und oft genutzt. Doch in den letzten Wochen ist den Kindern die Freude daran gehörig vergangen. Der Grund: Ein Hundehaufen reiht sich hier an den anderen.

„Der Weg ist seit Anfang des Jahres ein reinster Slalomlauf für uns geworden“, klagt Kita-Leiterin Birgit Spindler. Und sie beschreibt, wie der Spaziergang inzwischen abläuft: Eine Mitarbeiterin muss vorneweg gehen und sie warnt die Kinder mit lauten „Achtung“-Rufen, sobald wieder eine Tretmine in Sicht ist. „An Toben uns Spielen ist nicht mehr zu denken und darum meiden wir die Strecke leider.“

Riesige Haufen von großen Tieren

Doch der Hundekot stinkt nicht nur den Kindern gewaltig. Auch die Anwohner in Trebnitz sind von dem Dreck genervt. Zu ihnen gehört auch Marion Sippel, deren Grundstück am Anger liegt. „Ich habe hier neulich ganze 22 Haufen am Wegrand gezählt“, sagt sie. „Das meiste sind wirklich riesige Haufen, die von großen Tieren stammen müssen und wirklich sehr unansehnlich sind.“ Hinzu kommen noch weggeworfene Hundebeutel im Graben. Ja sogar in den Bäumen habe sie schon Tüten mit tierischen Hinterlassenschaften hängen sehen. „Der Bauhof, der im Frühjahr die Rasenmahd vornimmt, hat den Hundedreck dann an seinen Gerätschaften. Das ist wirklich nicht schön.“ Dabei stünden in Trebnitz überall Papierkörbe, in denen man den Müll entsorgen kann.

Ein Hundebesitzer, der seinen Namen nicht nennen möchte, geht davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt. Und er zeigt Verständnis für den Ärger. Denn: „Probleme mit Hundehaufen gibt es in ganz Trebnitz, aber hier am Anger ist es besonders schlimm“, so der junge Mann. „Der Weg ist relativ uneinsichtig, so dass sich Übeltäter unbeobachtet fühlen.“ Seine Vermutung: Die Verursacher kommen mit ihren Tieren in der Dunkelheit. „Dann fühlen sie sich sicher, dass sie nicht gesehen werden. Ich selber bin oft hier mit meinem Hund, habe aber noch niemanden erwischt.“ Mit seiner Geduld am Ende ist auch Ortsbürgermeister Bernd Schuster (Die Linke). Er hat in der gesamten Ortschaft Aushänge verteilt, die Hundebesitzer dazu auffordern, ihre tierischen Hinterlassenschaften zu beseitigen. „Offenbar interessiert es die Verursacher aber nicht“, kritisiert Schuster. Und er fordert mehr Präsenz vom Ordnungsamt der Stadt.

Hundehaufen sind nur Spitze des Eisbergs

Laut Amtsleiterin Bianka Erben kann es Hundebesitzer teuer zu stehen kommen, wenn sie die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht aufräumen. Es drohen nämlich außer den Verwarngeldern zwischen fünf und 35 Euro bei Uneinsichtigkeit und Wiederholungstaten Bußgelder in Höhe von bis zu 2.000 Euro. Vorausgesetzt, man erwischt die Täter. Und dafür ist das Amt laut Erben schlichtweg unterbesetzt. „Mit anderthalb Mitarbeitern ist es praktisch nicht umsetzbar, im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde stetig präsent zu sein“, erklärt Erben. Sie verweist darauf, das Hundehaufen zwar ärgerlich, aber nur die Spitze des Eisbergs an Arbeit sind. „Wir haben es inzwischen auch vermehrt mit Hundebesitzern zu tun, die ihre Tiere nicht chippen lassen und keine Haftpflichtversicherung vorweisen können. Auch dem müssen wir nachgehen.“ Die Verantwortung liege demnach bei den Tierhaltern selbst, für Sauberkeit zu sorgen. Damit beim Spaziergang im Ort wieder Freude statt Frust aufkommt.