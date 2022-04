So würde eine junge Architektin das Gloria in Weißenfels in eine Kletterhalle verwandeln

Weissenfels/MZ - Als in der vergangenen Woche in Workshops über eine neue Nutzung des leerstehenden Filmpalasts Gloria in Weißenfels beraten wurde, da war eine Teilnehmerin gedanklich schon einen Schritt weiter: Pia Mohring hatte sich im Rahmen ihres Architekturstudiums an der Hochschule Wismar nämlich bereits intensiv mit einer neuen Nutzung des 1928 gebauten Gebäudes beschäftigt. Das war Thema ihrer Abschlussarbeit. Im Anschluss an den Workshop am Mittwoch hat die junge Architektin den neugierigen Teilnehmern auch Einblicke in ihren Entwurf gegeben.