So läuft das Impfen beim Medizinischen Versorgungszentrum von Asklepios in Weißenfels

Beim Medizinischen Versorgungszentrum von Asklepios in Weißenfels kann ab sofort jeder einen Impftermin buchen. Was ab Juli dort gespritzt werden soll.

Weissenfels - Die Impfkampagne in Weißenfels und Umgebung könnte im Sommer deutlich Fahrt aufnehmen. Am Dienstag hat auch das Medizinische Versorgungszentrum von Asklepios in Weißenfels angekündigt, ab Juli Covid-19-Schutzimpfungen für jedermann anbieten zu wollen. Über eine entsprechende Buchungsseite im Internet können schon jetzt feste Termine vereinbart werden. „Wir als Schwerpunktklinik für den Burgenlandkreis möchten so einen Beitrag zur schnellen Immunisierung und Eindämmung der Corona-Pandemie leisten“, erklärt Asklepios-Sprecher Stefan Böttinger den Schritt.

Eine Impfpriorisierung bestimmter Altersgruppen ist im Burgenlandkreis schon vor einigen Wochen weggefallen und wird es auch im Medizinischen Versorgungszentrum nicht geben. In der Regel soll dort ab Juli der Wirkstoff von Biontech verimpft werden, kündigt Stefan Böttinger an. Sollte es indes eine Nachfrage für den Wirkstoff von Astrazeneca geben, ließe sich auch das organisieren. „Wir gehen auf Wünsche ein“, so der Asklepios-Sprecher. Allerdings empfehle er in diesem Fall eine telefonische Terminvereinbarung, um den Wunsch vorab anzugeben.

„Aktuell werden zwei Fachärzte als Impfärzte zur Verfügung gestellt“

Generell gelte aber, dass angesichts überlasteter Telefonleitungen eine Terminvereinbarung im Internet schneller erledigt ist. Perspektivisch will das Medizinische Versorgungszentrum - wenn alles gut anläuft - an drei Tagen in der Woche Impftermine im Zehn-Minuten-Takt vergeben, um die Impfkampagne in der Region zu beschleunigen. „Aktuell werden zwei Fachärzte als Impfärzte zur Verfügung gestellt, der Impfstoff wird jeweils nach gebuchten Terminen frisch bestellt und steht dann zur Verfügung“, erklärt Stefan Böttinger das Prozedere.

Gegenwärtig befindet sich das Medizinische Versorgungszentrum von Asklepios noch in der Kleinen Deichstraße in Weißenfels. Perspektivisch soll es in den kommenden Wochen aber in die Klinik an der Naumburger Straße hineinziehen, kündigt der Asklepios-Sprecher an.

Ab Juli soll dann bundesweit deutlich mehr Impfstoff zu Verfügung stehen

Laut Zahlen des Sozialministeriums haben im Burgenlandkreis bis zum Dienstag bereits 69.298 Menschen eine Covid-19-Erstimpfung erhalten. Statistisch betrachtet sind das bereits gut 40 Prozent aller Einwohner im Kreis. Beide Impfungen sollen davon bereits 31.450 Menschen erhalten haben. Diese Zahl dürfte in den kommenden Wochen noch weiter steigen, da der Landkreis die ihm im Juni zugewiesenen Impfdosen vornehmlich für Zweitimpfungen nutzen wird.

Ab Juli soll dann bundesweit deutlich mehr Impfstoff zu Verfügung stehen, auf welchen dann nicht zuletzt auch Asklepios in Weißenfels setzt. Sprecher Stefan Böttinger hofft, dass mit der steigenden Zahl Geimpfter schnell gelingt, wieder zu einer Normalität vor der Corona-Pandemie zurückzukehren. (mz)

Impftermine im MVZ von Asklepios in Weißenfels können unter der 03443/345700 oder online via www.asklepios.com/mvz-weissenfels/termine/ gebucht werden.