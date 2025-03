Sorge vor Vergewaltigungen, Forderung nach höheren Strafen sowie Kritik an Lehrern und Busfahrern: Bei der ersten Jugendkonferenz in Weißenfels nehmen die Schüler kein Blatt vor den Mund.

Weissenfels/MZ. - Nicht nur Erwachsene, auch Jugendliche sind zunehmend um ihre Sicherheit besorgt. An manchen Lehrern, Busfahren und Reinigungskräften haben sie zudem etwas auszusetzen. Das wurde am Mittwochvormittag bei der ersten Jugendkonferenz im Burgenlandkreis in Schumanns Garten in Weißenfels deutlich, zu der die Partnerschaft für Demokratie im Burgenlandkreis eingeladen hatte. Rund 110 Schüler aus 13 Schulen beteiligten sich laut Organisatorin Antje Weiser daran.