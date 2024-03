Nach bereits mehreren ähnlichen Fällen vorige Woche sind im Burgenlandkreis am Wochenende neun Einbrüche in Kleintransporter gemeldet worden. Worauf es die unbekannten Täter abgesehen haben.

Neue Fälle in Weißenfels und Hohenmölsen

Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt zu einer Serie von Einbrüchen in Kleintransporter (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Im Burgenlandkreis sind im Laufe des Wochenendes erneut mehrere Kleintransporter von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Laut Polizeirevier waren in den Städten Weißenfels und Hohenmölsen sowie deren Ortsteilen insgesamt neun Fahrzeuge betroffen. Die Diebe hatten es demnach vorwiegend auf Firmenfahrzeuge abgesehen, sie brachen die Seitentüren auf und entwendeten meist hochwertige Werkzeuge aus dem Fahrzeuginneren. Obwohl von den betroffenen Unternehmen noch nicht alle Schadenaufstellungen eingegangen seien, geht die Polizei von mehreren Tausend Euro Schaden aus.

Schon vorige Woche im Burgenlandkreis mehrere Einbrüche

Erst in der Nacht zum Freitag voriger Woche waren in Naumburg, mehreren Ortsteilen von Teuchern sowie in Zeitz mehrere Transporter aufgebrochen worden und daraus wertvolles Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Wie das Revier weiter mitteilte, ermittele die Kriminalpolizei intensiv zu den Tätern. Ein Zusammenhang zwischen den Taten vom Wochenende sowie den Einbrüchen vom Freitag werde nicht ausgeschlossen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier persönlich oder unter Telefon 03443/282293 zu melden.