Serie von Bränden hält Feuerwehr in Weißenfels in Atem

In Weißenfels musste die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag sowie am Dienstagabend gleich mehrere Brände löschen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In den späten Abendstunden des Dienstags ist es wiederholt zu kleineren Bränden im Stadtgebiet von Weißenfels gekommen. Gegen 21.30 Uhr brannte eine Streuguttonne in der Zeitzer Straße, gegen 22.50 Uhr ein Zaunfeld einer Baustelleneinrichtung im Bereich Am Küchengarten. Wie die Polizei mitteilt, mussten bereits in der Nacht zum Dienstag kleinere Brände im Stadtgebiet gelöscht werden. Neben einer Gartenlaube wurden eine Hecke sowie zwei Mülltonnen beschädigt worden. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Brände schnell löschen, es entstand nur geringer Sachschaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen besteht und was die Brandursache ist, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.