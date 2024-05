Beatrix Schierhorn betreibt mit ihrem Mann Mario seit 17 Jahren ihr Eiscafé in Weißenfels. Wie es zu dieser Geschäftseröffnung gekommen ist.

Weissenfels/MZ. - Es gibt nur wenige Rezepte, die sie noch nicht ausprobiert hat. Die Rede ist von Beatrix Schierhorn. Die Weißenfelserin ist vielen bekannt, weil sie Eis in ihrem „Cafè del Mar“ nahe der Markwerbener Straße in Weißenfels nicht nur als Klassiker wie Erdbeere, Schokolade und Vanille herstellt. Vielmehr kreiert sie seit Jahren die kalten Köstlichkeiten auch aus Gemüse. Welche Sorten das sind und was die Betreiberin inspiriert, lesen Sie hier.