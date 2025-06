Was Polizei, Autobahnmeisterei, Verkehrswacht und Rettungsdienste an der Raststätte Osterfeld angeboten haben.

Sehr gute Besucherzahl an der A 9: Wie viele Menschen teilnahmen

Beim Verkehrssicherheitstag auf der Osterfelder Raststätte an der Autobahn 9 präsentierte unter anderem die Autobahnmeisterei ihre Fahrzeuge und Technik.

Osterfeld/MZ. - Viele, die am Samstag nur eine kurze Pause auf der Osterfelder Raststätte an der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin einlegen wollten, sind doch ein wenig länger geblieben. Denn die Polizei, die Verkehrswacht, die Autobahnmeisterei, das Technische Hilfswerk und weitere Rettungsorganisationen führten dort einen Verkehrssicherheitstag durch.