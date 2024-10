Jugendliche vermissen in Weißenfels einen eigenen Treffpunkt. Auch das Thema Sicherheit treibt sie sehr um.

An zwei Tagen haben die Jugendlichen im Kulturhaus gemeinsam mit Erwachsenen Ideen entwickelt.

Weißenfels - Wie nehmen junge Menschen Weißenfels wahr und was vermissen sie in der Saalestadt? Mit diesen Fragen hat sich zwei Tage lang ein Workshop im Weißenfelser Kulturhaus beschäftigt. Ein Dutzend Jugendlicher zwischen elf und 23 Jahren haben sich dort gemeinsam mit ausgewählten Erwachsenen ausgetauscht. Ziel ist es, Weißenfels für die Jugend attraktiver zu machen. Darum soll die selbst benennen, wie sie ihre Stadt zum Besseren verändern will, erläutert Leiterin Carolin Kiehl vom Amt für Sozialraumentwicklung.