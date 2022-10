Bei einem Unfall auf dem Parkplatz „Fuchsaue“ an der A38 ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie sich das Unglück abgespielt hat.

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall auf dem Parkplatz „Fuchsaue“ an der A38 nahe Pegau (Fahrtrichtung Leipzig) ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der Verursacher hat Unfallflucht begangen, so die Polizei. Deshalb bitte man Zeugen um Hinweise.