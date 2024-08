In der Nacht zum Freitag kam es auf der A38 zu einem schweren Unfall. Ein Gefahrgut-Lkw krachte in ein Stauende und fing sofort Feuer.

Weißenfels/MZ - In der Nacht zum Freitag kam es auf der A38 in Höhe Kreuz Rippachtal in Fahrtrichtung Göttingen zu einem schweren Lkw-Unfall. Der Gefahrgut-Lkw krachte nach Angaben von Zeugen kurz nach 0 Uhr in ein Stauende und fing sofort Feuer. Zuvor soll es einen weiteren Unfall auf der A38 gegeben haben.

Beladen war der Lkw nach MZ-Informationen mit explosionsfähigen Gasflaschen. Mehrere schwere Explosionen waren auch noch kilometerweit entfernt zu spüren und zu sehen. Riesige Flammen erhellten den Nachthimmel und Rauch stieg auf.

Unfall auf der A38: Der Moment einer großen Explosion. (Foto:Leservideo/Screenshot)

Die Einsatzkräfte konnten nur unter größter Vorsicht und mit Wenderohren von Tanklöschfahrzeugen aus das Feuer löschen. Nach MZ-Informationen soll es bei den Unfällen auch Verletzte gegeben haben. Wie viele, ist bisher unklar. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Feuerwehren aus Sachsen und Sachsen-Anhalt waren vor Ort im Einsatz.

Unfall auf der A38: Löschen war nur aus der Entfernung möglich. (Foto: Marvin Matzulla)

Während der Rettungsmaßnahmen war die A38 voll gesperrt. Die Fahrtrichtung Göttingen wird noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt bleiben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Unfallursache aufgenommen.