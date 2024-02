Ein Unternehmen will massiv in den Ausbau des schnellen Internets in Weißenfels investieren. Die Bauarbeiten sollen schon in diesem Sommer beginnen.

In Weißenfels sollen die Glasfaserleitungen bis in die Häuser führen und den Nutzern so leistungsstärkere Internetverbindungen ermöglichen.

Weißenfels - Das Datennetz in Weißenfels soll sich deutlich verbessern. Das Unternehmen OXG kündigt an, in der Saalestadt künftig mehr als 14.000 Haushalte mit Glasfaser versorgen zu wollen. Hinter den drei Buchstaben steckt ein Gemeinschaftsunternehmen, der beiden Telekommunikationsunternehmen Vodafone und Altice. Das Projekt in Weißenfels befindet sich nach Darstellung von OXG derzeit in der Planungsphase. Schon in diesem Sommer soll es losgehen.