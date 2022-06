Schlemmerladen am Kugelberg will nach NP-Schließung künftig mehr Waren anbieten

Weißenfels/MZ - Wer am Kugelberg künftig ein Stück Butter oder eine Packung Milch benötigt - der muss auch nach der Schließung des NP-Marktes keine weiten Wege fürchten. Auch im Viertel wird er oder sie ab Mitte Januar fündig. Denn bis dato will der Schlemmerladen in der Hardenbergstraße sein Angebot um Waren des täglichen Bedarfs erweitern. Die Kantine mit angeschlossenem Cateringservice betreiben Susanna und Rolf Nisius.

