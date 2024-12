Weißenfels/MZ - Weil für das bevorstehende Wochenende schlechtes Wetter vorhergesagt wird, hat der Weißenfelser Bismarckturmverein das an diesem Samstag, 7. Dezember, am Turm geplante Glühweinfest abgesagt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, soll das Fest nun am Samstag, 18. Januar, nachgeholt werden. Die Entscheidung sei getroffen worden, weil den Organisatoren die Sicherheit der Vereinsmitglieder und Gäste sowie ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung am Herzen liegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Winterglühweinfest im Januar soll nun zugleich das Jubiläumsjahr des Vereins, der im Oktober 2005 gegründet wurde, eingeläutet werden.