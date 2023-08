Was Autofahrer ab dem Abend beachten sollten.

Auf der A9 bei Weißenfels in Fahrtrichtung Berlin kommt es in der Nacht zum Freitag zu Behinderungen.

Weissenfels/MZ - Auf der A9 an der Anschlussstelle Weißenfels kommt es ab Donnerstagabend zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Autobahn GmbH am Donnerstag mitteilte, werden ab dem Abend bis frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr Sanierungsarbeiten in dem Bereich stattfinden.

Folglich kann nicht von der B 91 auf die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin gefahren werden, auch werden die drei Fahrspuren auf der A9 gesperrt. Der Verkehr wird über die Parallelspur umgeleitet, die zum Auf- und Abfahren genutzt wird.