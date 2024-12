In Langendorf bei Weißenfels führen Jung und Alt in der Adventszeit eine Tradition nach jahrelanger Pause fort. Wie es zum Neustart kam und wie die Resonanz im Dorf ist.

Langendorf/MZ - In Langendorf wird am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, deutlich, wie das Miteinander unterschiedlicher Generationen gelebt werden kann: Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden sich ab dem Vormittag auf eine musikalische Reise durch den Ort begeben. Dabei steuern sie ganz bewusste Adressen an. Das sind der Friedensplatz, das Seniorenheim und Häuser und Wohnungen von Einwohnern. Dabei handelt es sich um Adressen von Menschen, die aus verschiedenen Gründen wie beispielsweise wegen ihres hohen Alters nicht mehr gut zu adventlichen Veranstaltungen gelangen. Daher kommt die Gruppe zu ihnen. Vor deren Türen werden die Sängerinnen und Sänger den gesamten Tag zur Adventszeit passende Lieder singen. Los geht es um 10.15 Uhr und diese kleine Konzerttournee endet erst am Nachmittag.

Aktion aus den 80er-Jahren war in Langendorf wieder eingeschlafen

Mit dabei ist Ramona Wolter und sie weiß noch um den Ursprung dieser erst seit dem vergangenen Jahr wieder aufgelebten Tradition in Langendorf. In den 80er-Jahren bereits hatte sich so eine Gruppe unter der Leitung des damaligen Pfarrers Christoph Krause gebildet. Es waren zu dieser Zeit die Mitglieder der Jungen Gemeinde der evangelischen Kirche im Ort gewesen. Mit den Jahren schlief diese Aktion aber wieder ein.

Heute sind diese damaligen Jugendlichen selbst erwachsen und haben eigenen Nachwuchs. Daher erinnerte man sich wieder an die Tradition. Der heutige Pfarrer Jonas Zanke, auch Mitglieder aus der Jungen Gemeinde und aus dem Verein „Die Burg“ und weitere Interessierte schlossen sich daher im vorigen Jahr das erste Mal wieder zusammen. Die Aktion im Dezember 2023 wurde ein voller Erfolg. Ramona Wolter war auch dabei und ist von den Erinnerungen daran noch heute berührt. „Es ging sehr ans Herz“, erzählt sie, wie die älteren Menschen auf diese besonderen Besuche reagierten. Sie wussten es nämlich sehr zu schätzen, dass die jungen Menschen dies taten. „Die Generationen kamen so zueinander“, so Ramona Wolter. Und nicht nur das. Die besuchten Menschen versorgten die Sängerinnen und Sänger sogar noch mit kleinen Köstlichkeiten, wie Waffeln oder Glühwein und weiteren Speisen und Getränken.

Weißenfelser Kantor gibt Sängern viele Tipps

Motiviert davon, begannen die Proben für die diesjährige kleine Tournee Mitte Oktober im Küsterhaus. Gemeinsam war vorher überlegt worden, welche Lieder vorgetragen werden sollen, erzählt Ramona Wolter. So befinden sich Klassiker wie „O Tannenbaum“, „O du Fröhliche“ aber auch moderne Lieder wie „Christmas in the old man’s hat“ oder „Jingle Bells“ in ihrem Repertoire. Wie Ramona Wolter erzählt, gab der Weißenfelser Kantor Thomas Piontek auch noch gute Tipps wie Atemübungen mit auf den Weg und wie geprobt werden könne. Vor allem aber habe er der Gruppe angeraten, dass sie Spaß haben solle, so Ramona Wolter.