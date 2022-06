Rossmann in Weißenfels macht Schluss - und der Schock sitzt tief

Die Handwerker und Händler in der Jüdenstraße befürchten die Schließung des Rossmanns in der Fußgängerzone könnte sich auch für sie negativ auswirken.

Weissenfels/MZ - Die Erschütterung hallt noch nach bei den Händlern in der Weißenfelser Jüdenstraße. Seit sie erfahren haben, dass ihr langjähriger Nachbar Rossmann seine Filiale in der Weißenfelser Einkaufsstraße aufgeben wird, sind die Sorgen um den Standort größer geworden. Die Drogeriekette plant nämlich den Umzug nach Hohenmölsen. In der Weißenfelser Innenstadt schließt Rossmann am 9. Oktober. Eine Woche später, am 16. Oktober, werden die Zelte dann in Hohenmölsen aufschlagen.