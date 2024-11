Weißenfels/MZ - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 91 in Weißenfels sind der Polizei am Mittwoch insgesamt 57 Temposünder ins Netz gegangen. Der schnellste war bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde mit 152 Sachen unterwegs, teilten die Beamten mit. Der Fahrerin oder dem Fahrer drohen damit laut Bußgeldkatalog 508,50 Euro Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot. Diese deutliche Überschreitung „verdeutlicht die Notwendigkeit solcher Kontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit“, hieß es von der Polizei. Insgesamt sei an dem Tag an der B 91 die Geschwindigkeit von 2.404 Fahrzeugen überprüft worden. Am Mittwoch hat die Polizei nach eigenen Angaben im gesamten Süden Sachsen-Anhalts insgesamt 15.464 Fahrzeuge gemessen. 355 seien zu schnell gewesen. Darunter auch 128 an der A 9 nahe Droyßig und 18 an der Gustav-Adolf-Straße in Lützen - beides ebenfalls im Burgenlandkreis.