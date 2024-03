Weißenfels war am Wochenende ein Mekka für Liebhaberinnen lebensechter Puppen. Was die Frauen an dem Hobby „Reborn“ reizt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - „Ach, ist die süß!“, hieß es am vergangenen Wochenende immer wieder im Weißenfelser Kulturhaus in der Merseburger Straße und zärtliche Blicke in Gesichter lebensechter Babypuppen waren überall zu beobachten. Die Hersteller von Reborn-Babys präsentierten ihre Künstlerpuppen in Körbchen, Betten und Kinderwagen. An den Ständen drängte sich die begeisterte Fangemeinde.