Weißenfels - Durch viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im schulpflichtigen Alter ist die Lage an den Realschulen im Burgenlandkreis zuletzt angespannt gewesen – insbesondere in Zeitz, wo sehr viele Ukrainer leben. Aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse können viele Mädchen und Jungen dem regulären Unterricht nicht folgen. Für Entspannung sollte ein gesonderter Sprachunterricht in Zusammenarbeit mit den Euro-Schulen in Weißenfels sorgen, um junge Ukrainer aus Zeitz so an den regulären Schulunterricht heranzuführen.