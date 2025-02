Prittitz - „Prittz Helau – Plothe Helau – Plennsch Helau“ heißt es ab kommende Woche wieder in Prittitz und seinen Ortsteilen Plotha und Plennschütz. Denn dann sind dort die Narren los – und das bereits in der 60. Saison. Ein Jubiläum, das die Karnevalisten des 1. PCC am Freitag, 14. Februar, mit einem großen Galaabend für geladene Gäste im Saal des Gasthofs Plotha einläuten wollen, bevor am Sonntag, 16. Februar, der große Festumzug für alle Karnevalsfreunde stattfindet.

