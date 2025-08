In Weißenfels haben Polizeibeamte einen Mann gestoppt, der in einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Auto unterwegs war. Was der 60-Jährige außerdem auf dem Kerbholz hatte.

Weißenfels/MZ - Mit einem nicht zugelassenen und somit nicht versicherten Auto und obendrein ohne gültigen Führerschein ist ein 60-jähriger Mann in Weißenfels unterwegs gewesen, als ihn Polizeibeamte in der Moritz-Hill-Straße stoppten. Der Mann durfte nicht weiterfahren, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Wie es hieß, war der „verdächtige“ Pkw den Beamten aufgefallen. Eine Überprüfung in polizeilichen Datenbanken ergab, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Daraufhin hielten die Polizisten den Wagen an.