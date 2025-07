Weißenfels/MZ - In der Nacht zu Montag haben Polizisten in der Merseburger Straße in Weißenfels einen betrunkenen Transporterfahrer gestoppt. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 54-jährigen Polen 1,14 Promille, teilte das Revier mit. Schon kurz nachdem sie ihn gestoppt hatten, hatten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen, hieß es. Der 54-Jährige musste die Polizisten zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Zudem wird nun gegen ihn ermittelt.