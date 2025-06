Die Polizei ermittelt nach einer Kontrolle in Weißenfels gegen einen Radfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Wie viele Promille der Mann intus hatte.

Polizei zieht in Weißenfels sturzbetrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr

Bei einer Atemalkoholkontrolle ähnlich wie auf diesem Symbolfoto hat die Polizei bei einem Radfahrer in Weißenfels einen sehr hohen Promillewert festgestellt.

Weißenfels/MZ - Die Polizei hat in Weißenfels einen sturzbetrunkenen Radfahrer gestoppt. Laut den Beamten wurde bei dem 42-Jährigen ein Atemalkoholpegel von 2,39 Promille gemessen. Der Mann war den Polizisten laut Revierangaben am späten Dienstagabend in der Schlachthofstraße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der „absolut fahruntüchtige“ Mann musste anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem sei gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden.