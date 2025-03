Weißenfels/MZ - Auf der A9 bei Weißenfels ist am Donnerstag ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden, der nach Einschätzung der Polizei aus körperlichen Gründen nicht mehr fahrtüchtig ist. Wie die Autobahnpolizei in Weißenfels mitteilte, war der 82-Jährige aus Bayern in seinem Wagen bereits in Thüringen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, weswegen ihn Beamte für eine Kontrolle stoppen wollten. Doch trotz eindeutiger Anhaltesignale reagierte der Mann nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Berlin fort. Gegen 15.15 Uhr habe er nun nahe des Autobahnkreuzes Rippachtal gestoppt werden können. Bei der Kontrolle habe sich der Verdacht erhärtet, „dass er aufgrund körperlicher Mängel nicht mehr in der Lage war, ein Kraftfahrzeug sicher führen zu können“. Vor diesem Hintergrund appelliert die Autobahnpolizei an alle Fahrzeugführer, ihre Fahrtüchtigkeit regelmäßig überprüfen zu lassen.