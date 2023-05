Für vier Lützener Ortschaften ist Pfingsten eines der wichtigsten Feste im Jahr. Was geplant ist und welche Bedeutung die Tradition für Vereine und Anwohner hat.

Pfingsten in Lützen: Was die Tradition für vier Ortschaften bedeutet

Das Pfingstfest mit Umzügen, Eierbetteln, Maibaumsetzen und Co. hat in vielen Ortschaften eine lange Tradition. Hier sind die Pfingstburschen der Sport- und Freizeitgemeinschaft Nellschütz im Jahr 2016 zu sehen.

Nellschütz/Rippach/Dehlitz/Starsiedel/MZ - Für manche Lützener Ortschaften ist es der Höhepunkt des Jahres: Wenn junge Birken – sogenannte Maien – an Anwohner verteilt werden, um Eier gebettelt wird und das ein oder andere Bier beim Dorffest fließt, wird Pfingsten gefeiert. Auch in diesem Jahr haben die Vereine wieder allerhand vorbereitet und lassen die Tradition in ihren Gemeinden hochleben.