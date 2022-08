Personalnot im Weißenfelser Freibad

Weißenfels/MZ - Das Weißenfelser Freibad im Ortsteil Langendorf soll in der kommenden Woche später öffnen als in der Ferienzeit üblich. Der Grund ist ein Personalnotstand. Wann die Anlage ab Montag, 8. August, geöffnet ist und was es mit der angekündigten Komplettschließung des Bads am Sonnabend, 6. August, auf sich hat: