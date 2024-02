Aufgrund von Verdunstung hatte der Mondsee bei Hohenmölsen seit 2017 rund 350 Millionen Liter Wasser verloren - seit Herbst 2021 wird dem See deshalb Grundwasser über einen Tiefbrunnen zugeführt. Nun ist der See wieder gefüllt. Kann die beliebte Rutsche somit wieder genutzt werden?

Hohenmölsen/MZ. - Die Flutung des Mondsees bei Hohenmölsen neigt sich dem Ende entgegen. Wie Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) mitteilte, hat der See mittlerweile wieder den Pegel-Stand von 2017 erreicht. Seitdem hatte das Gewässer durch Verdunstung und wegen geringer Niederschläge rund 350 Millionen Liter Wasser verloren und der Pegel war um über einen Meter gesunken – 2021 wurde deshalb ein Tiefbrunnen in Betrieb genommen, der seitdem Grundwasser in den See pumpt.