In einer Drogerie in Weißenfels wurde ein Ladendieb erwischt und nun der Prozess gemacht (Symbolfoto)

Weissenfels/MZ. - 30 Minuten sollte der Aufenthalt auf dem Bahnhof in Weißenfels dauern. Während manch einer die Zeit nutzt, um sich etwas zu essen, zu trinken oder eine Zeitschrift zu holen – oder einen kleinen Spaziergang an der Saale zu unternehmen – hatte ein 37 Jahre alter Mann aus Arnstadt (Thüringen) andere Pläne: Er beklaute in der Zeit einen Drogeriemarkt in der Jüdenstraße. Da er dabei Gewalt angewendet haben und eine Verkäuferin leicht verletzt haben soll, muss er sich vor dem Weißenfelser Schöffengericht wegen räuberischen Diebstahls verantworten.