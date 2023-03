Weissenfels/MZ - Ein Publikumsmagnet beim Weißenfelser Ostermarkt an diesem Wochenende, 1. und 2. April, werden die sorbischen Ostereiermaler sein. Heidemarie Höft und ihre Familie aus dem Bautzener Ortsteil Kleinwelka sind seit dem ersten Ostermarkt im Jahr 2000 dabei. Aus Altersgründen präsentieren und verkaufen sie ihr Kunsthandwerk diesmal im Foyer des Rathauses aber zum letzten Mal in der Saalestadt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Ostermarkt ist jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um auch in Zukunft sorbische Ostereier auf dem Ostermarkt anbieten zu können, gebe es bereits Gespräche mit anderen Anbietern aus der Lausitz, so die Stadt weiter. Anlässlich des Ostermarkts findet in der Weißenfelser Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt (13 bis 18 Uhr).