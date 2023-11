Seit dem großen Feldbrand im Sommer wurde der Müll am Bothfelder Ortsrand immer noch nicht entsorgt. Das sorgt für Kritik an der Kreisverwaltung.

Burgenlandkreis und Lützen in der Kritik: Illegaler Müll schürt in Bothfeld Angst vor neuen Bränden

Bothfeld/MZ. - Der große Feldbrand im Juli steckt den Bothfeldern noch tief in den Knochen, konnte doch nur dank der zahlreichen Feuerwehren und einem Wechsel der Windrichtung verhindert werden, dass das Feuer auf Gebäude des Dorfs übergreift. Schon damals hatte der Röckener Ortschaftsrat Konsequenzen gefordert, insbesondere was die Müllablagerungen am westlichen Ortsrand anbelangt, die ein verstorbener Unternehmer dort hinterlassen haben soll.