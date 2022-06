Novalis-Pavillon in Weißenfels erhält beleuchtetes Zitat

Weißenfels - In diesem Jahr feiert Weißenfels den 250. Geburtstag des Dichters Friedrich von Hardenberg - besser bekannt als Novalis - mit einem Festjahr. Dieses wird nun auch bleibende Spuren im Stadtbild hinterlassen. Denn der Stadtrat hat am Donnerstag zugestimmt, dem ortsansässigen Verein Literaturkreis Novalis eine Leuchtreklame zu finanzieren. Diese soll an der Rückwand des Novalis-Pavillons in der Klosterstraße angebracht werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<