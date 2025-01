Die Internationale Grüne Woche in Berlin ist vorbei. Welche große Unternehmen aus dem Burgenlandkreis sich dort präsentiert haben und warum kleinere Betriebe nicht vor Ort waren.

Nördlichster Qualitätswein lockt Besucher an Stand und in Region

In der Sachsen-Anhalt-Halle luden neben Hartmut Handschak, Landrat des Saalekreises, und Antje Peiser (1. und 2. v.l.), Chefin des Saale-Unstrut-Tourismusverbands, auch die Gebietsweinköniginnen sowie Bacchus, der Gott des Weines, persönlich dazu ein, Kulinarisches aus der Region zu probieren.

Weissenfels/Berlin/MZ. - Die Region Saale-Unstrut ist nicht nur das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands, die hier produzierten Getränke kommen auch international gut an und spielen eine „tragende Rolle“ bei der Vermarktung der Region, sagt Antje Peiser. Die Geschäftsführerin des gleichnamigen Tourismusverbands Saale-Unstrut spricht von der Internationalen Grünen Woche, die am 17. Januar begann und am Sonntag ihr Ende fand.