Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels wird von Ende März bis voraussichtlich Mitte April das Haus in der Hohen Straße 32 abreißen. Wie aus einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung hervorgeht, handelt es sich dabei um eine sogenannte Ersatzvornahme. Bei einer Vor-Ort-Begehung im vergangenen Jahr habe die Bauaufsicht festgestellt, dass sich das Wohnhaus aufgrund jahrelanger Vernachlässigung in einem schlechten baulichen Zustand befindet und die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei, so die Stadt. Um die vom Haus ausgehende Gefahr zu beseitigen, komme nur ein Abbruch in Frage.

